Para la dirección de 'Sálvame', que Chelo Gª Cortés no hubiera comunicado su decisión era una "falta de confianza" porque podrían haberla ayudado pero, quizá, ya no la necesite. Chelo Gª Cortés había puesto su vivienda a la venta por 1.3 millones de euros.

Se trata de un chalet en primera línea de playa con piscina, salón acristalado con salida al jardín y unas espectaculares vistas del mar desde puntos de la casa como el dormitorio principal. Sin embargo, hace apenas unos días, Chelo dijo que aunque esto podría ayudarle con sus problemas económicos, no quería vender su casa.

Y esta es la decisión en la que se mantiene ahora: "Está quitada de la venta porque en estos momentos no me interesa venderla, se puso en un momento". Pero ¿Qué ha cambiado? La periodista se niega a dar explicaciones: "Es mi vida y de mi vida hablo cuando quiero, lo que haya ocurrido no te lo voy a contar. Mi casa es mía.