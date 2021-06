Kiko Hernández alucina con lo que Chelo Gª Cortés ha contado de su intimidad con Marta: "¿Ojos de besugo?"

Chelo Gª Cortés ha respondido a todo tipo de preguntas en el espacio radiofónico ‘Estirando el chicle’. La periodista no solo mostró la ropa interior de su mujer, Marta Roca, también habló de la intimidad con ella y hasta de depilación íntima, sorprendiendo a todos sus compañeros. Pero quien no podía dar crédito a lo que escuchaba era Kiko Hernández…

“¿Ojos de besugo? A ti te ponen un micro fuera de este formato y es que lo sueltas lo más grande”, reprochaba el colaborador de ‘Sálvame’ a su compañera y es que no entiende que haya hecho público cómo llamaba a su mujer antes de estar con ella: “Ahora todo el mundo va a llamar a Marta ojos de besugo”.

Lo que de verdad ha molestado a Chelo Gª Cortés

Pero la aludida le restaba importancia, hizo una entrevista, se sentía cómoda y dijo lo que dijo sin más: “No me arrepiento de nada, me trataron de maravilla”. Además, aprovechaba para soltar una pullita a sus compañeros: “Alí me dejaban empezar y terminar de hablar y aquí no”.