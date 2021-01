Chelo Gª Cortés amenaza con demandar a sus compañeros si insinúan que tuvo algo más que amistad con Isabel Gemio: "Estoy cansada"

"Yo he sido amiga de Isabel Gemio. La conocí como periodista, tuvimos mucha relación las dos. No recuerdo la cantidad de reportajes que le hice y hace dos años se corta la relación por parte de Isabel. Porque, en primer lugar, no le gusta que trabaje en 'Sálvame' y, en segundo, porque me hace responsable de la última entrevista que dio Nilo Manrique en el 'Deluxe", explicaba.