Por muchas veces que haya sido pillada con el micrófono abierto, parece que Chelo García Cortés no aprende. El programa ha hecho un repaso de todas las veces que la colaboradora ha sido pillada hablando ‘off the record’, es decir, sin acordarse de que la estaban grabando o de que todavía llevaba la petaca puesta: por ejemplo, cuando dijo que ella no quería ser como Lydia Lozano y otros zascas sobre sus compañeros de trabajo.