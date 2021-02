Chelo Gª Cortés va a pedir perdón a redacción…y se ve envuelta en una polémica por un supuesto beso en una fiesta

Allí estaba Gema, del equipo de guion, que le decía a Chelo: “Yo he ido a grabar mucho contigo y es horroroso, como tú bien sabes”; “tú has querido que yo hiciera cosas en las que yo no me veía”, se defendía Chelo: “Te lo vuelvo a decir, con respeto, te pido disculpas si ha sido tan horroroso trabajar conmigo”.