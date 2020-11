Chelo García Cortés desvela su verdadera relación con Pantoja: "Me he visto con Isabel"

Parece que Isabel Pantoja no tiene ninguna intención que acercar posturas con Kiko Rivera e Irene Rosales . La tonadillera ha tenido una oportunidad para poder estar cerca de ellos tras el fallecimiento del padre de su nuera, pero Isabel Pantoja ha decidido no ir ni al tanatorio ni al entierro .

En plató, Carlota Corredera le ha preguntado a Chelo García Cortés si sabe algo de la tonadillera, “yo personalmente no me he podido comunicar con ella”, ha explicado la periodista, solo le ha mandado una serie de WhatsApp pero ella no le ha contestado en ningún momento. En esos mensajes Chelo le pedía comunicarse: “Creo que tenemos que hablar”, ha contado en Sálvame. Cree que tienen que hablar porque “Isabel ha perdido varias oportunidades, ha perdido la oportunidad de aclararle a su hijo todo lo que ha pasado, todo lo que ha hecho...", ha contado.