Chelo Gª Cortés vuelve a 'Sálvame' tras 52 días de baja: "Soy muy mala enferma"

La colaboradora asegura que ha tenido miedo, pero que en el fondo sabe que ha tenido mucha suerte. Y es que Chelo no cree que lo suyo haya sido mala suerte: "Llevo 9 años trabajando aquí y nunca me he cogido la baja", ha confirmado. También ha recalcado que es muy "mala enferma" porque no puede estar quieta pero que su pareja Marta ha estado con ella en todo momento.