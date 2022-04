La madre de Yulen , concursante de 'Supervivientes', visita el plató de 'Sálvame' para hablar del posible romance de su hijo con Anabel Pantoja . El colaborador Kiko Hernández abre la posibilidad de que sea abuela , relacionándose así con la familia Pantoja. En ese momento el presentador Jorge Javier señala que "tendrá un hijo o no, no todas las personas que venimos al mundo tenemos que ser padres".

Unas palabras que sacan a la luz las opiniones de los colabores sobre la paternidad. Laura Fa no quiere tener hijo, "yo tengo la ligadura hecha, aquí ya no hay manera". Carmen Borrego hace una broma sobre la posibilidad de ser madre a su edad, "quiero ser portada de 'National Geographic' en calidad de embarazada". Jorge Javier no se moja, pero recalca que no tiene hecha la vasectomía.