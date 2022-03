Sigue Telecinco en directo

Gema López y Jorge Javier Vázquez discutieron por las deudas de Raquel Bollo

Presentador y colaboradora han hablado sobre su rifirrafe

Gema López y Jorge Javier Vázquez han hablado sobre su rifirrafe en 'Sálvame' por las deudas de Raquel Bollo.

"Aquí no hacemos ni periodismo ni cosas de estas, esto es un juego, un espectáculo, no trata de que ver que colaborador tiene la dignidad más larga. No es eso, entonces te veo muchas veces y no me gusta porque creo que al final sufres. A tus compañeros muchas veces les haces sentir que están ligados a las órdenes de la dirección. Es como si tu fueras la única colaboradora que sabe cómo va esta estructura y que si tú quitaras un palito todo se caería", ha comenzado diciendo Jorge.

"Yo trabajo en ‘Sálvame’, no en ‘Ya son las seis’, el debate se amplia a todos nosotros, entonces no entiendo que te sorprenda, creo que es el juego de sálvame y lo estoy jugando bien. Si estoy equivocada que me lo digan. Creo que no estoy en ningún pedestal. Te lo digo de verdad", ha respondido Gema.

"Diciéndome que soy negacionista, lo único que vas a conseguir es que no diga lo que opine. Cada uno tiene libertad, hasta ahora la he tenido, si puedo trabajar así porque si esto trasmite a mis compañeros es que soy más lista o digna, no es mi intención. Me molesta lo del pedestal porque creo que diciéndome eso el que está en un pedestal eres tú", ha continuado diciendo Gema.

"Creo que tú en muchos momentos no eres consciente de lo que se te valora y no eres consciente de lo importante que eres para el programa. Creo también que hay un problema que no sé si tienes con tus compañeros o conmigo, porque muchas veces entro al plató y ni me saludas", le ha reprochado el presentador.

"Si soy tu amiga me hubiera gustado que me llamases, no tienes que llamarme para perdirme perdón, si no porque al igual hemos pedido la confianza de decirnos algunas cosas. Tú haces muchas cosas a veces que crees que no pasa nada, si tú hablas de mi problema yo creo que el tuyo es ese", ha zanjado López.

Belén Esteban se sincera con Jorge Javier: "Me dolió mucho que no vinieras a mi cumpleaños"

Belén Esteban ha aprovechado el cara a cara de Jorge Javier Vázquez y Gema López para quitarse una espinita que tenía clavada y lanzar una pulla al presentador. En su discusión con Gema, el conductor de 'Sálvame' le ha reprochado no haber asistido a su obra de teatro pese haberle invitado numerosas veces.



"A ti te duele que no vayas a las obras de teatro, pero luego nosotros te invitamos a los cumpleaños y no vienes. A mí me dolió mucho", ha dejado claro la ganadora de 'GH VIP 3'. Colaborador y presentadora se han tomado el asunto con humor y han terminado riéndose.

Así fue el rifirrafe entre Gema y Jorge Javier: "Bájate del pedestal"

Los problemas económicos de Raquel Bollo con su casero han provocado un cisma entre Jorge Javier Vázquez y Gema López. La colaboradora dio su opinión al respecto y el presentador la tildó de "procuradora".

"Si queremos ser tan pulcros, vamos a serlo. Si se supone que ella ha pagado el contrato cuando estaba a su nombre, lo que estamos diciendo aquí es que debe dos facturas de luz y una de agua. Aquí hay gente que debe más pasta a gente y aplaudimos y nos parece guay", explicó en 'Sálvame' la tertuliana.