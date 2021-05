Tom Brusse y Melyssa, su relación paso a paso

La pareja se conocía en el año 2019 en 'Mujeres y hombres y viceversa' , donde empezaban una bonita historia de amor que terminaba con su paso por la 'Isla de las tentaciones' por culpa de la deslealtad del francés con Sandra Pica. Deslealtad que parece no ha sido la única, según ha dejado entrever la madre de Melyssa.

Nela, la madre de Melyssa, hace 'la curva de la relación' de su hija y Tom

Nela explica que en la primera parte de la relación estuvieron muy felices hasta que llegó su viaje en fin de año a Dubai , donde "le hizo la primera trastada", tras pasar fin de año en un velero, pero al día siguiente Tom "quiso salir un rato" y llegó a la hora de volver a España, incluso tarde: "Tom cuando va y no vuelve siempre dice que es porque quería estar solo porque echaba de menos a su madre".

Tras esto, la madre de Melyssa asegura que "se quedaron en casa del padre de Tom viviendo un tiempo y luego decidieron alquilar una casa en Marrakech" y que "Tom se pasaba todo el día en el golf" , donde estaba seis o siete horas, poniendo en duda lo que realmente podría estar haciendo el francés: "Ella no se encuentra bien de salud, era un cumulo de cosas, él nunca estaba" . Momento en el que Melyssa decide "pensarse las cosas" respecto a Tom. El joven empresario a la semana insistía en que ella volviera y que "era el amor de su vida".

La madre de Melyssa explica que Tom priorizó la televisión a volver con ella

Melyssa, cada vez más convencida de volver, se encontraba con la propuesta de Tom: "Tenemos que ir a la 'Isla de las tentaciones'. Nela asegura que la prioridad de Tom es la tele y que volvía con su hija por este motivo. La pareja pone rumbo al Caribe para vivir la experiencia que iba a terminar con la relación, aunque la madre explica lo que pasó tras esto: "Salen de la hoguera y Tom le dice que no está enamorado de Sandra y que quiere volver con ella, pero ella estaba muy dolida y le dijo que no. Él siempre con lo mismo, quedaron y Melyssa dijo que iba a intentarlo, pero cuando se despidió ella le dijo: 'Tom, ten en cuenta que si volvemos nunca más pisas un plató de televisión', entonces ya no volvió y ahí se acabó".