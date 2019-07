La madre de Dakota ha visitado ‘Sálvame’ para defender a su hija a capa y espada. No quiere justificar sus enfrentamientos ni su actitud en ciertas situaciones, de hecho, le gustaría poder hablar con ella para decirle que ponga los pies en el suelo. Sin embargo, aunque reconoce el carácter fuerte de su hija, cree que le han provocado: “Todos han ido a buscar la expulsión de mi hija. Veo bien el castigo, lo que no veo bien es que la hayan apartado porque mi hija no discutió sola”.