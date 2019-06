Hay un testimonio “muy explícito” contra el novio de Dakota: “He visto una foto de Rubén en la cama durmiendo”

Rubén niega el testimonio de una chica que asegura que intentó quedar con ella en un hotel. El joven asegura que no ha hecho nada malo pero antes de acabar con un desmentido surge otro testimonio. Según Sergi Ferré, hay una chica que afirma que el novio de Dakota ha sido desleal no solo ahora, desde antes de que empezara a concursar en ‘Supervivientes’ y asegura que hay pruebas tan comprometidas como contundentes: “Me ha enseñado mensajes, audios y fotos; he visto una foto de Rubén en la cama durmiendo que le hace esta chica para demostrar que su testimonio es cierto”.