Gustavo González da los detalles de la presunta cita secreta de una famosa en un hotel: "Esa señora se llevó 2.000 euros limpios"

"Hay dos representantes. Uno por parte del cliente y otro por la agencia. Este señor es al que le envía el audio. Él quiere a esta señora que no está en el catálogo y llama al representante. Esta cita tiene lugar el domingo 05 de julio. Es en un hotel y quedan directamente en la habitación. No se conocían. Por lo que me dicen la cita duró dos horas", contaba.

El programa ha decidido no revelar aún de quién se trata, ya que el entorno de la protagonista habría pedido tiempo para que ella se lo cuente a su familia. Según contaba Gustavo, este servicio es muy discreto y por lo tanto es un mundo hermético: "Me imagino que ella justifica esas salidas diciendo que se va a cenar. La familia no lo sabe porque es todo muy hermático. Por ver el catálogo, el cliente paga 200 euros. Esto ha trascendido porque hay dos comisionistas y uno de ellos no tiene su parte, así que lo está reclamando", explicaba.