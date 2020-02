Diego Arrabal le dedica un tuit “cariñoso” a Gustavo González y el colaborador se lo toma con humor: “Me gusta ser simpático y ser gracioso con mis amigos”

Estas palabras no le han gustado nada a Diego Arrabal, que colabora junto a Avilés en el programa. Por ello, le ha dedicado un “cariñoso” tuit a su amigo: “Querido Gustavo ¿Tú crees que yo me rio de José Antonio Avilés? Si te he tenido como socio más de diez años y nunca me he reído de ti”, acompañado de un emoticono con una nariz de Pinocho.