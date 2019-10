Diego Matamoros está enfadado con ‘Sálvame’ en general y con Paz Padilla en particular. A lo largo de la tarde se ha adelantado el testimonio de una persona que asegura que Diego ha sido deseal a su mujer, Estela, y al aludido no le ha gustado lo que ha oído: “Entiende que tú has confirmado que él era un hombre infiel”. Atónita, Paz Padilla ha respondido que solo adelantaba el contenido del programa: “Si no lo he visto fuera de aquí ¿Qué voy a confirmar? Digo que hay testigos que van a hablar”.