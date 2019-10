Un familiar de Estela Grande ha llamado “sinvergüenza” a Diego Matamoros, según Rafa Mora

Diego Matamoros está aislado ante la polémica que protagoniza su mujer, Estela Grande, en ‘GH VIP’. Su complicidad con Kiko Jiménez le está afectando y mucho pero la familia de Estela no entiende su confianza. Es más, según Rafa Mora, un familiar ha llamado a Diego para decirle “sinvergüenza” y reprocharle su actitud: “Dice que está haciendo juego sucio en los platós dando pena cuando no está ocurriendo lo que dicen que está ocurriendo”. Por ello, Diego se ha aislado aún más si cabe y está totalmente incomunicado: “Ha roto, no está mal, está lo siguiente”, ha transmitido Rafa Mora.