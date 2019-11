Samira cuenta lo que tuvo con Diego Matamoros: "Nos comimos la oreja, fue un roneo nivel Dios"

Samira cuenta que conoce a Diego Matamoros desde hace tiempo, se han visto en alguna ocasión y afirma que entre ellos siempre han saltado “chispillas”. Dice ser ajena a la vida sentimental de Diego, no sabe si está casado, con pareja o desde cuándo tiene una relación, por ello, cuando le vio el sábado 19 en una discoteca y se percató de su anillo, le preguntó: “Me dijo que no sabe, que ya se verá”.

Lo que pasó entre ellos lo describe con múltiples palabras: “nos agarramos”, “pasó una cosilla”, “hubo roce”, “caricias”… Pero lo ha resumido en que lo que pasó fue “un roneo nivel Dios”. Kiko Matamoros lo negaba, aseguraba que el propio Diego pidió que echaran a Samira y a su amiga del reservado y Samira insistía contando lo que de verdad pasó: “No me he besado con él, me he comido la oreja y estuve rozándome”.