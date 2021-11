Dinio asegura que hizo un trio con Carmen Alcayde y ella lo niega rotundamente: "Es mentira"

El exconcursante de 'GH VIP' asegura que mantuvo relaciones con la periodista

"Me parece muy sucio esto", ha dejado claro Carmen

Kiko Matamoros cuenta que ha visto fotografías de Carmen y Dinio

Carlota Corredera anunciaba al comienzo de ‘Sálvame’ que el programa tenía en su poder una información comprometida sobre Carmen Alcayde y que la colaboradora habría intentado mantener oculta durante los últimos años.

Al parecer la colaboradora habría mantenido relaciones sexuales con un hombre famoso en Marbella estando ya comprometida. Todo sucedió mientras la periodista realizaba un reportaje sobre el tráfico de drogas. Por si fuera poco, una amiga de Carmen y otro hombre habrían estado también en la habitación.

Finalmente, el programa ha desvelado la identidad del famoso que aseguraba haber hecho un trio con Carmen y su amiga, y no era otro que Dinio. "La conozco hace 20 años y lo que me hizo es feo. Vino a hacerme una cámara oculta y lo que me hizo no fue plato de buen gusto. Le di mi amistad, le abrí mi casa, mi local. Me hicieron una cámara oculta y luego me hicieron el amor entre las dos", asegura el exconcursante de 'GH VIP 7'.

"Esconderte una camarita y profundizar de la manera en que profundizaron...Fue una noche loca, lo juro por la tumba de mi abuela. Carmen Alcayde sabe que es verdad. El daño que me quiso hacer no tiene perdón de Dios. Tengo fotos de esa noche. Muchas veces me ve y dice 'Hola Dinio' y agacha la cabeza", cuenta.

En plató, la tertuliana ha asegurado que todo lo que contaba Dinio era falso. "No quiero una batalla contigo, pero me parece muy sucio lo que has dicho porque sabes que es mentira. No voy a meter a la otra persona. No me has quitado el hambre, estoy comiendo a dos manos. Ahora que soy famosa te viene bien decir que soy una hija de la Gran Bretaña. A mi me mandaron un reportaje. Contigo no destape nada, hablaste del bar de un amigo, si un amigo tuyo hacía determinadas cosas pues lo siento", ha dejado claro la colaboradora de 'Sálvame'.

¿Hay pruebas?