Tras su divorcio de Makoke, Kiko Matamoros vivió un primer distanciamiento con su hija Anita. La situación mejoró, padre e hija se acercaron, pero el conflicto no tardó en estallar de nuevo. Un problema con Arancha de Benito (amiga de Makoke) acabó por pasarle factura con Anita: “Se ha perjudicado la relación con mi hija y eso no lo voy a perdonar”, decía entonces Kiko Matamoros.

Pero ya subyacía algo más y lo podíamos ver con las siguientes declaraciones de Kiko Matamoros, que decía: “¿A quién he matado yo? Me encuentro ante un trato injusto, no comprendido, no entiendo nada, se justifica todo de un lado y de otro nada”.