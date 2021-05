"Edmundo me decía que estaba muy harto de su vida"

Además de esas canciones, la colaboradora también ha asegurado que Bigote le contaba lo a disgusto que estaba con su vida. Por desgracia, cuando la Melli ha ido a buscar esos mensajes en su Whatsapp, no los ha encontrado porque ha cambiado de teléfono y no hizo una copia de seguridad. Kiko Hernández ha lamentado que una noticia tan bomba no se pueda demostrar.