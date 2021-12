La relación de Kiko Matamoros y su hija Anita no pasa por su mejor momento . El pasado lunes, nuestro colaborador cumplía 65 años y Carlota Corredera ha querido saber si la influencer le había felicitado. "No, contaba con ello", ha desvelado él.

"¿Qué sientes cuándo la ves celebrar el cumpleaños de Makoke?", ha querido saber la presentadora. "Llevan celebrando todo el año juntas, viven juntas, es lo normal. Ha llegado el momento de mi vida en el que no quiero torturarme más. Yo la voy a querer toda la vida, y si me quiere mejor, pero si no, no pasa nada. Mi obligación es quererla y cuando necesite algo de mí, si está en mi mano dárselo. Yo quiero a mis hijos por igual", ha confesado.