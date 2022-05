El enfado de Chelo García Cortés con sus compañeros por no dejarla hablar: "¡No he acabado!"

Jorge Javier ha querido llamar la atención por esto: "Chelo no ha hablado, María, tu amiga Chelo no ha hablado en toda la tarde. Cada vez te entiendo más porque vas a hablar y te chafan". "De verdad, es muy difícil" , ha dicho ella y ha contado cómo es su relación con la familia Campos y ha dado su argumento de por qué cree que está pasando todo esto.

Antes de terminar, han continuado hablando. "No he acabado", ha entonado y cuando, de nuevo, le han vuelto a interrumpir ha saltado de nuevo: "Yo te he escuchado, escúchame a mí, porque si no me voy al lado de Alberto y habláis toda la tarde", entona.