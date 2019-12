El enfrentamiento de Carlota Corredera y Kiko Matamoros: "No te permito que me manipules"

"No te permito que me manipules", le ha contestado Carlota Corredera: "Yo he dicho que hay que saber elegir bien al padre de tus hijos, porque el amor se acaba pero siempre será el padre de tu hijo", cuenta la presentadora. Sin embargo, Kiko se ha ofendido con la postura de Carlota y ha declarado:"Somos reos de una cultura en la que se sacraliza a la madre y en este caso no tanto al padre".