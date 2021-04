Kiko Hernández lee la entrevista que dio Antonio David tras la agresión de Rocío Flores a su madre: “¿Cómo no nos dimos cuenta?”

Rocío Carrasco relató que su hija, a raíz de una discusión por una nectarina, la “pegó” y ella acabó en el hospital con una contusión en la cabeza, pero quiso defender estos actos de Rocío Flores: "Aquella mañana Rocío me agredió, pero no era ella la que me pagaba, era su padre. Porque quiero dejar claro ya desde el principio que mi hija fue verdugo porque antes fue víctima de esa persona (Antonio David Flores). Y era muy vulnerable".