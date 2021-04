Ana Rosa, de Rocío Carrasco: "No estás preparada para hablar con tu hija y sí estás para lanzar el mensaje a tres millones de personas"

Ana Rosa se pronuncia tras escuchar los motivos por los que la entrevistada no coge el teléfono a Rocío Flores: "Que los terapeutas le recomiendan esto, pues será verdad, no lo pongo en duda". Sin embargo, la presentadora llega a una reflexión como espectadora: "Lo que pasa es que no estás preparada para hablar con tu hija y sí estás preparada para lanzar el mensaje a tres millones de personas..."