Carlota Corredera: “La familia de Olga la habría animado a separarse de Antonio David tras salir de 'Supervivientes”

En el plató de ‘Sálvame’ se ha especulado sobre la actual relación que mantienen Antonio David y Olga Moreno, y continúan saliendo datos que podrían ayudar a esclarecer los hechos. “A mí me consta que la familia de Olga Moreno está ya cansada de muchas cosas que han ocurrido a lo largo de este matrimonio, han guardado silencio siempre, han hecho siempre una piña en torno a Olga, pero ha llegado un momento que la familia de Olga no está dispuesta a seguir callando porque no quieren que a ella tenga la imagen de consentidora”, aseguraba Chelo García Cortés.