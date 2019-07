Altercado en la final de 'Supervivientes': La policía se personó en Mediaset tras un problema con algunos amigos de Omar, según Kiko Hernández

Cuando Omar Montes entró al plató de 'Supervivientes' (aún no había sido elegido ganador) no fue directo a saludar a su familia, se quedó saludando a sus amigos que estaban en lo alto de la grada. Kiko Hernández nos ha hecho notar este gesto y nos ha explicado que fueron algunos de estos chicos los protagonistas del altercado que hubo luego.

Según Kiko Hernández, acabada la gala acudieron agentes de la seguridad interna de Mediaset y la tensión subió por lo que finalmente se llamó a la Policía Nacional: "Se lanzaron desde arriba, hay uno que se destroza la mano y los regidores y la seguridad se los llevaron para que no molestaran, pero la movida gorda fue cuando salieron con 'no me toques', 'no me chilles'... tienen que ir unos agentes de seguridad interna y llaman a la Policía Nacional".