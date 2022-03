Miguel Frigenti muestra un impactante mensaje que puede tambalear la relación de Rocío Flores y su novio Manuel: "He traído la prueba"

Hoy, Miguel Frigenti desde el pulpillo ha querido dejar claro la información que ha recibido con pruebas: "Se habló de la posible deslealtad de Manuel a Rocío Flores y de encuentros de Rocío con esa tercera persona y lo que ellos han dicho para defenderse es que no había pruebas, pues yo hoy traído una de esas pruebas. He escuchado varios audios de Manuel a una de esas chicas. Traigo uno de ellos transcritos porque por el horario no se puede emitir, lo voy a leer suavizado".

El audio, de febrero de 2021, tiene un contenido íntimo, que el periodista ha tenido que leer con mucho cuidado: "A mí con que me despiertes por las mañanas bájate ahí abajo, ya me vale. Vaya, no podría pedir más. Al final Rocío se va mañana y no sé si viene el jueves o el sábado".