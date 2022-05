Gema López se mosquea con las palabras de Carmen Lomana sobre Nacho Palau: "Me parece injusto tacharlo de aprovechado"

Gema López ha sido clara con respecto a las declaraciones de Carmen Lomana y le ha respondido: " Me parece injusto que se le reproche siempre a la persona que menos ha tenido dentro de una relación , "es que vivió a costa del otro"". Y ha añadido: "Yo me imagino que el primero que aceptó esto fue Miguel Bosé, que sabía que Nacho tenía 19 años y que los 25 años que estuvieron juntos, l as reglas del juego las marcaron los dos ". "Si cuando él se separa hubiese querido sacar mucho más, lo hubiese podido hacer, y este chico ha estado trabajando para pagar su hipoteca y ganaba 1.100 euros al mes", ha concluido.

La colaboradora ha explicado la disputa que tuvo con Carmen Lomana por Miguel Bosé: "Con esta señora he tenido una de las mayores broncas telefónicas de mi vida". Lydia ha explicado que Carmen Lomana la llamó para regañarla por unas declaraciones que hizo sobre el cantante: "Me pegó cuatro gritos y me dijo que yo no conocía de nada a Miguel Bosé".