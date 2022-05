Terelu Campos responde a Cuca García de Vinuesa: "Mis amigas no vienen a la televisión"

Kiko Hernández: "Mª Teresa Campos pagó por unas imágenes en las que Pipi Estrada salía de un sitio de lucecitas con una chica"

Terelu Campos: "Es penoso e innecesario plantear una realidad que nunca existió"

Carmen Borrego, sobre Pipi Estrada: "Que utilices a tu hija para dar pena está muy feo"

Terelu Campos y Carmen Borrego han respondido a las declaraciones que dio ayer en 'Sálvame' Pipi Estrada sobre Cuca García de Vinuesa, amiga íntima de María Teresa Campos. Según contaba el colaborador, Cuca le escribió unos mensajes en los que no dejaba en buen lugar a la familia Campos.

Terelu ha comenzado diciendo que "le da pena" la situación con la que fue tan amiga de su madre: "Hemos vivido momentos muy bonitos, de mucha complicidad y de muy madre para mí", ha confesado. "Que alguien quiera ensuciarlo y plantear una realidad que nunca existió, es penoso e innecesario", ha continuado.

Además, según Terelu, Cuca le prometía que la iba a defender en televisión porque era su amiga, a lo que ella ha respondido: "Mis amigas no vienen a la televisión, saben que no lo necesito". Y ha terminado con una advertencia: "No tengo ninguna prisa".

Terelu Campos sobre Cuca: "A mi no me sorprende nada de determinadas personas"

La colaboradora ha sido clara con respecto a la traición de Cuca García de Vinuesa: "Puedo enseñar los mensajes, es evidente que juega a dos bandas". "A mi no me sorprende nada de determinadas personas, hay personas que entienden la amistad de una manera muy rara, gente que no está bien de la cabeza".

Carmen Borrego sale en defensa de su hermana Terelu por los mensajes de Cuca García de Vinuesa

La hermana de Terelu Campos ha querido apoyar a su hermana ante las declaraciones que Pipi Estrada está haciendo sobre ella: "Estoy sufriendo mucho por ella", ha confesado. Carmen está muy enfadada con la actitud de Pipi con su sobrina Alejandra Rubio: "No hace otra cosa que mentir, si antes había una niña pequeña, ahora hay una mujer que se entera de todo, si él pone por delante a su hija, yo voy a priorizar a mi sobrina siempre". Y ha añadido: "Utilizar a la hija de una pareja es algo muy feo, y me parece igual de feo que utilice a su hija para dar pena". También ha sido clara con respecto a la importancia que le da su familia a Pipi Estrada: "En mi familia hace años que no se habla de este señor".