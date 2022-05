Desde que comenzara su aventura en 'Supervivientes', los momentos más débiles de Nacho Palau han estado marcados por el recuerdo de sus hijos . El ex de Miguel Bosé se encontraba descansando en las arenas de Playa Royale junto a Marta Peñate y Desy cuando, de nuevo, abría su corazón.

"¿Crees que has sabido reencaminar tu vida después de la ruptura?", le preguntaba Marta. "Sí, y estoy encantado y estoy feliz", comenzaba. "Ya no se podía más. No podía más. Tanta tontería, tanta... Ya está, fuera, se acabó".