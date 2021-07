Kiko Jiménez desvela lo que Gema López ha dicho de Rocío Carrasco y ella responde: "Tengo hu*** suficientes para decirlo"

Rocío Carrasco vuelve a Telecinco y ha fichado por ‘Sálvame’. Su incorporación supondrá muchos reencuentros con periodistas que la han criticado, con otros que no entienden su situación… pero ella no teme que llegue ninguno de estos momentos.

Su decisión ha sido cuestionada y Kiko Jiménez nos decía lo que Gema López había comentado fuera de plató: “Dice “¡Qué masoca, venir aquí a trabajar!”. El comentario del colaborador no pasaba inadvertido para quien lo había pronunciado y reaccionaba con evidente enfado: “Tengo los huevos suficientes para decirlo sin que tú tengas que chivarte, cuando me toca lo digo”.

Además, le recordaba que durante la emisión del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, ha expresado su opinión: “No me he callado nada de lo que he pensado. Me parece que es el sitio donde pagan, por eso viene Rocío Carrasco”.