Gema López y Jorge Javier Vázquez tuvieron un fuerte desencuentro por los problemas económicos de Raquel Bollo. La colaboradora no dudo en defender a su ex compañera y el presentador la tildó de "negacionista" y "procuradora".

" Vamos a ver, la teoría del y tú más no sirve . Eres muy procuradora de verdad. Bájate del pedestal que eres muy pesada. Raquel no ha pagado, ¿no? Pues ya está. Lo que hagan los demás en este caso…No enfanguemos el debate que parecemos el Congreso de los Diputados", le pidió Jorge Javier. " Actúas como la oposición, actúas como Pablo Casado y mira como ha terminado. Eres absolutamente relacionista siempre", le dijo el presentador.

En plató, Gema López ha intentado defenderse y ha terminado protagonizando un tenso enfrentamiento con María Patiño. "Lo que hice fue dar una opinión sobre una información que no tenía yo, que dio José Antonio León. Me enfrasco porque no entiendo que Matamoros recrimine determinadas cosas a algunos colaboradores. Que a partir de ahí se diga que soy negacionista, yo creo que no. Esta opinión la di en la reunión antes del programa. El problema es cuando damos lecciones cuando no hemos hecho las cosas bien", comentaba López.