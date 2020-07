El reproche de Kiko Hernández a Gianmarco Onestini: "Te quedaste chiquitito"

Tras su cara a cara con Adara en ‘Sábado Deluxe’, Gianmarco vuelve a ‘Sálvame’. El italiano se reencontró con su ex por primera vez desde que dejaran su relación y se ha mostrado molesto, sobre todo, por la actitud con la que se encontró a Adara: “Quiere ser la protagonista, ganar pasta”.

“Me he quedado disgustado con las cosas”, se ha quejado el italiano refiriéndose a cuestiones tan íntimas como las que comentó su ex: “Una persona que te habla del tamaño… pero esto ¿Qué es? Yo sé cómo es mi tamaño y no es así, lo habéis visto en la casa todos. Se acabó”