Gustavo González aclara qué quiso decir con eso de "me prostituí por mis hijos"

"Yo cuando he dicho que me prostituí era en un contexto. Estábamos hablando de que hice reportajes, hice exclusivas y me refería, evidentemente, en sentido figurado. Que saqué ese dinero que, para mí, era incómodo y que era, de alguna manera, una manera de prostituir tu dignidad. Evidentemente nunca he ejercido la prostitución. Me refería figuradamente porque no es mi manera de entender la vida", son las palabras de Gustavo González a través de este vídeo.