Gustavo González, sobre la ruptura de Gloria Camila y Kiko Jiménez: "A la familia de Ortega Cano le da igual la ruptura, ellos no creían en esa relación"

Gustavo González ha hablado sobre la ruptura de Gloria Camila con Kiko Jiménez tras cuatro años de relación. El colaborador ha revelado que Gloria ya estaba cansada de la relación: "Para Kiko, Gloria era un chollo, no olvidemos que la herencia de Rocío Jurado la tiene intacta". Además, dice haber hablado con la familia de Ortega Cano: "En la familia de José Ortega Cano están todos contentos con la ruptura porque en un principio ellos no creían en esa relación, no les gustaba, les da igual".