Gustavo González responde a la entrevista de María Lapiedra: “He pedido mil disculpas a la madre de mis hijos”

Ahora, menos de 48 horas después, el colaborador ha dado la cara en 'Sálvame'. En primer lugar, Gustavo ha dejado claro que su ruptura no es ningún montaje orquestado por ambos para pagarse la boda y ha tachado de "innecesarios" e "injustos" los ataques que María hizo hacia su exmujer: "He hablado con ella y le he pedido mil disculpas". Además, el aludido ha reconocido que le importa "un bledo" que María lo dejase de "flojo" delante de toda España y ha asegurado que lo único que verdaderamente le molestó fueron los comentarios que hizo sobre terceros: "Para mí ha sido un punto de inflexión que meta a mis hijos".