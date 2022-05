Luis Pliego se levanta de la mesa en dos ocasiones y es todo según Marta Riesco cuenta. Primero se levanta, pero la reportera no lo coge y se vuelve a sentar en la mesa junto a Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Y es que en estas nuevas imágenes se ve perfectamente donde están sentados y cómo y cuando se levanta Luis.

"Marta, sigue buscando el as y deja de importunar al dueño del restaurante, por favor te lo pido", ha querido decir Rocío Carrasco en directo, tras ver las imágenes. "Cuando le han dicho que no les puede dar las imágenes y que no se las pueden dar", explica Rocío que es el momento en el que va a pedirlas judicialmente.