Rocío Carrasco, a Olga Moreno: "Me habéis robado el amor de mis hijos y de eso has sido tú cómplice"

"¿Qué digo ante semejante sandez? Dice que no ha visto el documental, pero ella ha vivido durante esos 22 años y ha sido cómplice de esos años y sabe que lo que cuento es real. Está mintiendo, no saben hacer otra cosa que el mal y hacer daño", reacciona Rocío Carrasco al ver sus palabras".

Rocío Carrasco quiere poner el foco sobre Olga y todo lo que le ha hecho pasar durante este tiempo: "Sabes todas las situaciones, las has hecho tú junto con el ser, tú has sido participe de todo lo que me ha hecho. Siendo madre como eres vergüenza debería de darte lo que has hecho con otra madre, que soy yo".