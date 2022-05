Rocío Carrasco, muy rotunda con Marta López: "Te tenía que haber dado pena cuando preguntaste a Olga cómo es ella con sus hijos porque son míos"

Sigue Telecinco EN DIRECTO

Rocío Carrasco vuelve al plató de 'Sálvame' y se encuentra con Marta López

La hija de Rocío Jurado, a Marta López: "Ahí te tenía que haber dado pena"

Rocío Carrasco ha vuelto al plató de 'Sálvame' y es que ha querido defenderse de los que se niegan a reconocer la verdad y de quienes, incluso conociéndola y habiendo mostrado las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante, siguen creyéndose las palabras de Marta Riesco.

Rocío Carrasco vuelve a 'Sálvame' para defenderse

"Qué importancia has debido pasar, si de una chorrada tienes que escuchar lo que se está escuchando y por mucho que digas es que no...", ha dicho Jorge Javier. Mientras, ella ha argumentado esto: "Esto es lo que me ha pasado durante 20 años y con temas mucho más importantes".

Además, se ha reencontrado con Marta López, momento en el que el presentador ha querido apuntar lo que ha pasado: "Solo te digo que cuando 'el penas' y Olga Moreno se enteren de que Marta López te ha aplaudido...". Marta López asegura que "Olga no" le prohíbe nada. Y ha llevado a un tenso momento entre ambas en el plató, tras las palabras de la colaboradora".

Marta López asegura que hay cosas "que no le han convencido" y ella responde

"Que en esta ocasión lo hayas podido demostrar, no significa que tengas la razón absoluta", le dice Marta López y ella reacciona: "Lo que he dicho lo he demostrado". La colaboradora explica que "hay cosas que no le han convencido" y Rocío le asegura que ella "no dice, demuestra". Jorge Javier apunta que "están hablando de cosas distintas" porque "siempre que ha hablado algo lo ha demostrado", otra cosa es que "ella se explique acerca de situaciones y a ti no te convenza".

María Patiño se ha jugado en directo que "le hace un examen a su compañera y no sabe decir ni un solo dato concreto" y Marta le responde: "Lo he visto y no me acuerdo de todas las fechas y hay cosas que no las entiendo, ¿podéis entender eso?". "Entiendo perfectamente que no lo entiendas", asegura Rocío y Marta reacciona: "Claro, no voy a entender que no entiendas algo porque hay veces que yo viviéndolo hay cosas que he vivido que a mi misma me han hecho dudar que era mentira lo que estaba viviendo".

Rocío Carrasco, muy clara con Marta López

Tras esto, han tenido un momento de tensión entre ellas y es que Marta López asegura que "le da pena" hablar así porque sabe lo que ha sufrido y esto ha hecho saltar a la hija de Rocío Jurado: "Te tenía que haber dado pena cuando fuiste a Supervivientes y empezaste a preguntarle a Olga cómo ella con sus hijos porque los hijos con míos, los dos". Marta ha querido hablar ante esto y Rocío ha insistido: "Ahí te tenía que haber dado pena".

