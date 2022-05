Jorge Javier Vázquez: "Olga Moreno ha hecho todo lo posible para destruir la faceta maternal de Rocío Carrasco"

Jorge Javier Vázquez ha hecho una entrevista para la revista Lecturas en la que habla de todo lo sucedido con la familia de Antonio David Flores y Olga Moreno . El presentador ha sido muy crítico con ambos y no ha dudado en decir todo lo que piensa sobre ellos.

El presentador ha hablado en 'Sálvame' junto a Rocío Carrasco sobre Olga Moreno. Ya sabíamos la opinión que tenía sobre la ex mujer de Antonio David Flores, pero esta vez ha sido muy claro y conciso: " Olga Moreno ha sido cómplice en la destrucción de Rocío Carrasco durante 20 años, ha participado de una manera muy activa ".

Además, es tajante con la situación actual: "Olga Moreno no es ninguna víctima, ha tomado determinaciones en la vida de Rocío Flores que jamás debería haber tomado, contra el criterio de Rocío Carrasco y el de cualquier madre con tres dedos de frente".

Jorge Javier Vázquez está harto de que la malagueña juegue al despiste y se haga la víctima: " Ha hecho todo lo posible para destruir la faceta maternal de Rocío Carrasco , así que que nadie diga que Olga Moreno es la "madre" que esos niños nunca han tenido, porque eso no se hace como madre".

Rocío Carrasco, por su parte, también ha querido dedicarle unas palabras a Olga: "Ella es la culpable de la situación actual que tengo con mis hijos, otra mujer no hubiera hecho eso, no son tus hijos, son míos". "Solo espero que tu hija no pase ni una ínfima parte de lo que tú y el padre le habéis hecho pasar a mis hijos y a mí", ha concluido.