Su primera intervención en 'Sálvame'

Y en 'Sálvame' es una auténtica revolución. No hay reto que se le quede grande, Josep se ha convertido en el doble de muchos de los colaboradores aunque el efecto sorpresa de la primera vez es irrepetible. Así era Lydia Lozano ¿O no era ella?

Miguel Frigenti tiene dos hermanos, gemelos... Lo que no sabía es que él también.

Sin embargo, no todos llevan bien que les imiten, sobre todo si ven en su reflejo cosas que no les gustan de ellos mismos: "Yo no ando torcido", se quejaba Kiko Hernández.