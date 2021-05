'Sálvame' da voz a una de sus colaboradoras para explicar lo que está pasando por culpa de las redes

Laura Fa ha explicado en el programa que está recibiendo advertencias y amenazas

La catalana ha asegurado que ha recibido insultos, pero que desde que comenzó el documental de Rocío se han multiplicado

El equipo de 'Sálvame' se ha puesto serio para hablar de una peligrosa situación en la que se ha visto envuelto uno de los colaboradores del programa. Esta persona está recibiendo advertencias e insultos por las redes sociales, del tipo: "No empatizas con nadie", "Ojalá cojas el covid", "Eres una víbora" o "Eres carroña" y ya ha no puede más. Se trata de Laura Fa, que ha llegado a temer por si integridad física y psicológica y, en un acto de valentía, ha decidido denunciar esta situación públicamente.

Laura Fa denuncia el ciberacoso a través de la redes

La colaboradora ha querido compartir su calvario para dar visibilidad a lo que algunas personas tienen que sufrir por culpa de los que utilizan para estos fines las redes sociales: "Es un tipo de acoso que parece que nos tenemos que acostumbrar la gente que salimos en la tele, una cosa es que no te afecte y la otra que digas: 'Oye, ¿tengo que aguantar esto?".

Los duros comentarios que recibe la colaboradora

Cansada de tener que sufrir tantos insultos, la catalana ha querido subir a sus redes algunas algunos de los duros mensajes que recibe: "No tienes arreglo, tu fealdad va por dentro", "que mal educada, buitre carroñera". Y es que, según ha explicado, desde el comienzo de la serie documental de Rocío Carrasco, la periodista explica que los malos comentarios se han multiplicado "por 500 a un nivel muy heavy": "Cada día eres más anormal, vaya periodista de mierda, solo sabes lamer el culo", "Cobarde, gallina. Eres patética, no empatizas con nadie. Eres una energúmena, catalana de mierda, vete a trabajar a Barcelona. Ojalá te linchen y te de un escarmiento".

"Tengo la sensación de que no me afecta, pero no sé si tanto negativo nos va trillando la cabeza"