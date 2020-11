El motivo del brote de Mila Ximénez con Isa Pantoja: lo que dijo de su madre

Isa Pantoja se declara atónita con lo que se está diciendo de su madre

“A mi madre le he dado de todo, hasta dinero”, dijo Isa Pantoja. En pleno conflicto entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, la actual concursante de ‘La casa fuerte’ no quiere mojarse, pide a su hermano que pare y a su madre que dé un paso al frente. Isa no da crédito a lo que dice su hermano y les recuerda que, cuando ella estuvo en una posición similar, nadie dio la cara por ella.

Desde ‘Sálvame’, Mila Ximénez no podía creer lo que escuchaba: “¡Qué mentirosa eres! Tú has hecho lo mismo que tu hermano o peor”. Y lo cierto es que Isa, al igual que ahora ha hecho Kiko, también dio una entrevista a la colaboradora en la que se sinceraba sobre el conflicto que entonces tenía con su madre.

Fue en 2018 y dio titulares como estos: “Después del bautizo de mi hijo no me llamaron ni para felicitar a Alberto”, “El conflicto con mi madre empezó porque no quería que fuera a ningún sitio, que me quedara en Cantora”, “en los momentos malos, cuando ella no tenía nada, yo le di todo lo que tenía”, “no recuerdo peor época que Cantora. Ufff, estoy un día allí y no puedo...” o “Yo lo he pasado muy mal con la situación de mi casa. Con mi hijo no lo voy a permitir”.

Su entrevista tras el paso por 'Supervivientes'

Pero mucho antes, Isa se abrió en canal con Jorge Javier Vázquez. Fue a su regreso de Honduras, en un plató en el que no estuvieron ni su madre ni su hermano para recibirla. Dolida quizás porque su madre no le llamó durante su participación en el reality, Isa dio todo tipo de titulares:

"Que no me llamara a mí cuando yo necesitaba esa llamada, pienso que si hubiera sido por ella sí lo hubiera hecho, pero seguro que hubo alguien que le dijo que no lo hiciera", decía aludiendo al hermano de su madre: “Es lo que pienso, mi madre no me llamó por mi tío Agustín”.

El enfado por su entrada en 'GH VIP'

Años después, Isa Pantoja participó en ‘GH VIP’ y tanto sus declaraciones como su participación en el reality provocaron el enfado de Isabel Pantoja, que intervenía en una histórica llamada en directo a ‘Sálvame’ donde decía estar “más tranquila” con su hija e un reality que fuera: “No acepto la vida que ha tomado mi hija, ese es el problema”.

El último dardo lanzado por Isa Pantoja