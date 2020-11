Los grandes rostros de Mediaset se posicionan: ¿Quiénes apoyan a Isabel Pantoja y quiénes a Kiko Rivera?

Ana Rosa Quintana

La reina de las mañanas ha sido una de las más críticas con el comportamiento que Kiko está teniendo con su madre. Dejando a un lado que no cuestiona que el hijo de la cantante esté en todo su derecho en reclamar lo que es suyo, la presentadora considera que su manera de actuar no es la correcta.

Eso sí, cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó con quién se posicionaba en esta guerra, Ana Rosa Quintana dejó claro que con ninguno: “Acostumbro a no meterme en asuntos de familia… Me cuesta mucho entender que un hijo diga cosas tan brutales, pero por otra parte hay que escuchar… Yo no voy con nadie, pero no le quito credibilidad a Kiko”, apuntó.