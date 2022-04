Ivonne Reyes recuerda en 'Sálvame' su peor día con Pepe Navarro tras la entrevista de su ex Vanessa Martín: "Me sentí vacía"

Ivonne Reyes "estaba muy pendiente de lo que decía" Vanessa Martín, relata los sentimientos que tuvo al ver la entrevista, "se me removió mucho cuando la estaba escuchando. Me chocaban muchas cosas, quería que hablara".

El peor día de Ivonne Reyes junto a Pepe Navarro fue "un viaje que tuvimos y yo no quería ir a ese viaje y para mí a la vuelta me sentí muy vacía". No quiere profundizar en el tema, no solo por el horario, también porque "no es fácil remover eso. Hay cosas que te duelen".