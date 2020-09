Javi Martín sufrió una fuerte depresión por su trastorno bipolar: "El sufrimiento era tanto que me quería quitar la vida"

No se sabe cuál es el origen de esta enfermedad y Javi nos contaba que él tenía una vida feliz: tenía trabajo, amor, dinero, familia, amigos... “De repente me vino el trastorno mental”, nos contaba explicando que su entorno se empezó a dar cuenta cuando empezó a hablar de forma extraña y a hacer cosas raras: “A mucha gente en la bipolaridad le da por el tema de la espiritualidad, tienes una sensación de telepatía, conexión extrasensorial…”

Llegó a tocar fondo durante la depresión. “El dolor es tan fuerte, el sufrimiento, la angustia…”, narraba y añadía que no tenía ningún motivo externo: “El sufrimiento era tanto que me quería quitar la vida, llegué al límite, en el último segundo pensé que no podía hacerle eso a mi pareja y a mis amigos”.