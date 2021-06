Seguramente que Jessica Bueno no olvide fácilmente este fin de semana de celebraciones. La ex de Kiko Rivera ha concentrado en dos días varios acontecimientos importantes y familiares que le han hecho que no se le borrara la sonrisa de la cara y que casi tampoco notara el cansancio a pesar de su avanzado embarazo. La modelo ha vivido el bautizo de sus dos hijos y la comunión de Francisco, el hijo que tiene en común con Kiko Rivera y que cuenta ya con 8 años.