Jesús Manuel Ruiz confirma que María Teresa Campos y Edmundo Arrocet regresarán de sus vacaciones el próximo viernes: ¿Han adelantado sus vacaciones?

J.M. se ha defendido argumentando que su oficio lo controla "muy bien". Sus compañeros le han preguntado por su fuente, si era alguien cercano a la pareja, alguna de las hijas de la presentadora... pero Jesús Manuel no ha soltado prenda: "Si Edmundo y Teresa se enteran quién está sacando estas informaciones a lo mejor ahora se enfadan y dentro de unos meses están muy contentos". Además, el colaborador añade que la que tiene que abrir los ojos es María Teresa y nadie más.

Su compañera Gema López ha seguido dándole vueltas en la cabeza a lo que acababa de decir Jesús Manuel y ha planteado a los compañeros su duda: "¿Qué ha podido pasar para que se vuelvan ya de vacaciones? J.M. ha barajado tres opciones, aunque reconoce que no ha podido contrastar ninguna: "Puede que el viernes Edmundo haga una entrevista en una revista, que el sábado vaya a un programa o que la semana que viene se negocie el contrato de Teresa Campos".

Por otro lado, Kiko Hernández, le ha preguntado curioso a Rafa Mora por su visita a casa de Teresa y le ha preguntado si Bigote les ofreció venir otro día acompañado de chicas. Ante esto el colaborador ha respondido: "El otro día comenté que había parte de verdad y que la persona que lo había contado quizás había exagerado un poco. Me dijo 'minas', pero no me lo dijo con la intención de ir allí y pegarnos un fiestón, yo lo recibí como que es una persona hospitalaria y un gran anfitrión.