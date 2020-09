Jesús Vázquez se sincera como nunca con Bertín sobre el juicio al que se enfrentó: “Le mentí a mi madre y es una de las mentiras más bonitas”

“Es una de las mentiras más bonitas, hicimos un paripé, le quitamos la tele y fuimos los tres hermanos al hospital y hicimos un teatro: ¡Mamá, que ya está, que el juez ha dicho que no tengo nada que ver, ya estoy fuera y se acabó todo!”, narraba el presentador entre lágrimas y es que, al día siguiente, su madre falleció: “Se murió, Bertín, estaba esperando a que pasara eso”.

“En el último momento lo hicimos bien, pero la hicieron sufrir mucho”, decía en el programa y, viendo el avance en ‘Sálvame’, el presentador se emocionaba: “Me he abierto en canal, es lo que pasó, no lo había contado jamás”.

Para él, contarlo ha resultado liberador y narraba el fin de la historia: “Ya me lo he quitado de encima y ya está, lo cuento todo lo duro que fue porque se demostró, yo fui inocente, me absolvieron”. Pero su mala etapa continuó, ya que se fue a vivir a Londres, allí conoció a un chico con el que tuvo una historia: “Ese chico también murió en el proceso del juicio”.